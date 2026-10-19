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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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Bilecik’in merkeze bağlı Bayırköy beldesinde, vatandaşların sıkça kullandığı önemli su kaynaklarından biri olan Aşağıpınar suyu deposunda belediye ekipleri tarafından bakım ve temizlik çalışmaları tamamlandı.

Bayırköy Beldesi'nde halk sağlığını korumak ve su kaynaklarının hijyenik şartlarda vatandaşlara ulaşmasını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Aşağıpınar suyu deposu baştan sona bakıma alındı. Ekiplerin yürüttüğü titiz temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri sonucunda depodaki hijyen standartları en üst seviyeye çıkarıldı.

"VATANDAŞLARIMIZIN SAĞLIĞI İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR"

Aşağıpınar suyunun belde halkı için büyük bir değer taşıdığını belirten Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, su kaynaklarının temizliği ve bakımı konusunda hassasiyetle hareket ettiklerini ifade etti. Başkan Dilsiz yaptığı açıklamada, "Beldemizde vatandaşlarımızın vazgeçilmez değerlerinden biri olan Aşağıpınar suyu deposunda bakım ve temizlik çalışmaları ekiplerimiz tarafından tamamlanmıştır. Vatandaşlarımızın sağlığı ve su kaynaklarımızın temizliği için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir." dedi.