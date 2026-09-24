Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bayırköy Belediyesi tarafından vatandaşlara yönelik ücretsiz Ankara gezi turu düzenlenecek.
26 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilecek gezi kapsamında katılımcılar Ankara’nın tarihi ve önemli noktalarını ziyaret etme fırsatı bulacak. Gezi programında Anıtkabir, 1. Meclis, 2. Meclis, Harikalar Diyarı ve Medeniyetler Müzesi yer alıyor.
Geziye katılmak isteyen vatandaşların 25 Eylül Cuma gününe kadar Bayırköy Belediyesi’ne başvurarak isimlerini yazdırmaları gerekiyor.
Gezi otobüsü, 25 Eylül Cuma’yı 26 Eylül Cumartesi’ye bağlayan gece saat 03.00’te Belde Meydanı’ndan hareket edecek.
Belediye tarafından düzenlenen Ankara gezisine katılımın ücretsiz olduğu bildirildi.