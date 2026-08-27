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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / İlker Turan / Yeniçağ



Bilecik’in Bayırköy Beldesi genç kızlarına yönelik düzenlenen gezi programı kapsamında gençler, Yalova’nın Armutlu ilçesine bağlı Fıstıklı köyünde keyifli bir gün geçirdi.

Düzenlenen geziyle genç kızlar yaz döneminin yorgunluğunu atma fırsatı bulurken, deniz ve güneşin tadını çıkararak birlikte vakit geçirdi. Etkinlik boyunca gençler hem eğlendi hem de arkadaşlarıyla güzel anılar biriktirdi.

Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz geziye ilişkin yaptığı açıklamada, gençlerin mutluluğunun en önemli kazanım olduğunu belirterek, bu tür organizasyonların gençlerin sosyalleşmesine ve farklı etkinliklerle bir araya gelmesine katkı sağladığını ifade etti.