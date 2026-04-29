Artvin’in Yusufeli ilçesine bağlı Tekkalı Köyü Bayır Kilisesi’ne gezmeye giden üç arkadaştan biri, dengesini kaybederek sarp kayalıklardan aşağı düşmesi sonucu yaralandı. Olayın haber alınmasının ardından Yusufeli Belediyesi İtfaiyesi ekipleri vakit kaybetmeden harekete geçti.

Zorlu arazi şartlarına rağmen ekipler, AKUT Artvin ekibiyle koordineli şekilde bölgeye ulaşmak için yoğun çaba sarf etti. Yamaç ve kayalıklardan oluşan tehlikeli alana ulaşım yaklaşık 2 saat 40 dakika sürdü. İtfaiye personeli ve dünya şampiyonu sporcu Mehmet Tüylü, jandarma ekiplerinin ardından olay yerine ilk ulaşanlar arasında yer aldı.

Yaralı vatandaşa ulaşan ekipler, büyük bir özveriyle yaklaşık 4 saat boyunca Diyarbakır’dan gelen helikopterin inişini bekledi. Zorlu doğa koşullarına rağmen koordineli ve dikkatli bir çalışma yürüten ekipler sayesinde yaralı, helikopterin bölgeye ulaşmasının ardından güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Kurtarma operasyonunun ardından Yusufeli Belediye Başkanı Barış Demirci, görev dönüşünde gösterdiği üstün gayret ve fedakârlık nedeniyle Mehmet Tüylü’ye ay-yıldızlı plaket takdim etti.

Yusufeli Belediye Başkanı Barış Demirci’nin açıklaması ise şöyle:

“Tekkalı Köyümüz Bayır Kilisesi mevkiinde meydana gelen bu talihsiz olayda, ekiplerimizin sergilediği özveri ve dayanışma bizleri bir kez daha gururlandırmıştır. Zorlu coğrafyamıza rağmen, insan hayatını her şeyin üstünde tutarak görev yapan itfaiye personelimize, AKUT Artvin ekibine, jandarma teşkilatımıza ve destek veren tüm kahramanlarımıza teşekkür ediyorum. Özellikle dünya şampiyonu sporcumuz Mehmet Tüylü’nün sahadaki gayreti takdire şayandır. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Yusufeli Belediyesi olarak her koşulda vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz.”