Bayındır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, ilçede çok sayıda adrese 17 Nisan günü saat 06.00 sıralarında eş zamanlı baskın yapıldı.

Narkotik Şube Müdürlüğü, Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Ödemiş KOM Grup Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin adreslerinde güvenlik güçlerince yapılan aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltındaki şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.S., H.Z., M.B. ve İ.E.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, F.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.