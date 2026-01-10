Yeniçağ Gazetesi
10 Ocak 2026 Cumartesi
İstanbul
Bayilik vaadi, sahte evrak iddiası: Tuğçe Tayfur ve eşi hakkında şok dava

Bayilik vaadi, sahte evrak iddiası: Tuğçe Tayfur ve eşi hakkında şok dava

Ferdi Tayfur’un vefatının birinci yılında, kızı Tuğçe Tayfur bu kez adli bir dosyayla gündeme geldi. Tuğçe Tayfur ve eşi Muhammet Aydın hakkında dolandırıcılık ve resmi evrakta sahtecilik iddialarıyla dava açıldığı öğrenildi. Çiftin, 5 milyon TL tutarındaki bir senet nedeniyle suçlandığı belirtildi.

2 Ocak 2025’te tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Ferdi Tayfur’un ardından ailesi uzun süredir miras anlaşmazlıklarıyla kamuoyunun gündeminde yer alıyordu. Bu tartışmalar sürerken Tuğçe Tayfur’un, eşiyle birlikte ticari faaliyetleri üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddiası ortaya atıldı.

DOLANDIRICILIK SUÇLAMASI

İddiaya göre Tuğçe Tayfur ve Muhammet Aydın’ın kurduğu marka aracılığıyla çeşitli kişilere iş vaadinde bulunuldu. Bu kapsamda bir vatandaşa verilen 5 milyon liralık senedin karşılıksız çıkması üzerine süreç yargıya taşındı.

BAYİLİK VAADİ VE BÜYÜK MİKTARDA PARA

Çiftin, Ö.A. isimli kişiye bayilik vereceklerini söyleyerek yüksek miktarda ödeme aldığı, ancak karşılığında ürün teslim etmediği öne sürüldü. Bunun üzerine mağdur olduğunu belirten Ö.A., savcılığa başvurdu.

SAHTE EVRAK İDDİASI

Şikâyet sonrası başlatılan soruşturmada, çift hakkında dolandırıcılık, sahte fatura düzenleme ve resmi belgede sahtecilik suçlamalarıyla dava açıldığı bildirildi.

TUĞÇE TAYFUR’DAN SAVUNMA

Hakkındaki iddialara yanıt veren Tuğçe Tayfur, suçlamaları reddetti. Açıklamasında, babası hayattayken açılan marka davası nedeniyle maddi kayıp yaşadıklarını belirterek, “Bayilik verdiğimiz yerlere ürün gönderdik, hatta bazı ödemeleri dahi almadık. Kimsenin mağdur olmasını istemedik. Ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmıyor” ifadelerini kullandı.

MİRAS GERİLİMİ DEVAM EDİYOR

Ferdi Tayfur’un cenazesinde yaşanan tartışmalarla başlayan aile içi kriz, miras meselesiyle daha da derinleşti. Sanatçının ölüm yıldönümünde düzenlenen anma töreninde oğlu Taha Tayfur’un açıklamaları dikkat çekti.

Cenaze töreninde Ferdi Tayfur’un yeğeni ve aynı zamanda menajeri olan Şirin Gözalıcı’nın Tuğçe Tayfur’a tepki gösterdiği anlar kameralara yansımış, taraflar arasında sonrasında ciddi bir miras anlaşmazlığı yaşanmıştı.

