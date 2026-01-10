Bayilik vaadi, sahte evrak iddiası: Tuğçe Tayfur ve eşi hakkında şok dava

DOLANDIRICILIK SUÇLAMASI

İddiaya göre Tuğçe Tayfur ve Muhammet Aydın’ın kurduğu marka aracılığıyla çeşitli kişilere iş vaadinde bulunuldu. Bu kapsamda bir vatandaşa verilen 5 milyon liralık senedin karşılıksız çıkması üzerine süreç yargıya taşındı.