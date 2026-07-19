Bayi bayi gezme dönemi bitti: Çinli dev Chery, Türkiye'de tek tıkla araç satışını başlattı

Sistem, özellikle stok sorgulama ve araç arama süreçlerinde tüketicilere büyük kolaylık sağlıyor. Satın alma sürecinin ilk adımını internet sitesi üzerinden başlatan müşterilerin, seçtikleri konfigürasyon için 50 bin TL tutarında bir ön rezervasyon bedeli ödemesi gerekiyor.