Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Bayi bayi gezme dönemi bitti: Çinli dev Chery, Türkiye'de tek tıkla araç satışını başlattı

Bayi bayi gezme dönemi bitti: Çinli dev Chery, Türkiye'de tek tıkla araç satışını başlattı

Otomotiv devi Chery, Türkiye'deki tüketiciler için internet üzerinden araç satış ve rezervasyon sistemini devreye aldı. Kullanıcılar, diledikleri model için 50 bin TL ön ödeme yaparak bayiye gitmeden dijital ortamda sipariş oluşturabiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Bayi bayi gezme dönemi bitti: Çinli dev Chery, Türkiye'de tek tıkla araç satışını başlattı - Resim: 1

Çinli otomotiv markası Chery, Türkiye pazarındaki hizmet ağını dijitalleştirerek internet üzerinden araç satışı ve rezervasyon dönemini başlattı.

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Bayi bayi gezme dönemi bitti: Çinli dev Chery, Türkiye'de tek tıkla araç satışını başlattı - Resim: 2

Yeni uygulama sayesinde tüketiciler, istedikleri model ve renk seçeneklerini bulmak için yetkili satıcıları tek tek gezmek zorunda kalmadan, markanın resmi web sitesi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

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Bayi bayi gezme dönemi bitti: Çinli dev Chery, Türkiye'de tek tıkla araç satışını başlattı - Resim: 3

Sistem, özellikle stok sorgulama ve araç arama süreçlerinde tüketicilere büyük kolaylık sağlıyor. Satın alma sürecinin ilk adımını internet sitesi üzerinden başlatan müşterilerin, seçtikleri konfigürasyon için 50 bin TL tutarında bir ön rezervasyon bedeli ödemesi gerekiyor.

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Bayi bayi gezme dönemi bitti: Çinli dev Chery, Türkiye'de tek tıkla araç satışını başlattı - Resim: 4

Rezervasyon işleminin ardından, otomobilin kalan ücret ödemesi ve resmi satış işlemleri ise teslimat öncesinde ilgili yetkili bayide geleneksel yöntemlerle tamamlanıyor.

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Bayi bayi gezme dönemi bitti: Çinli dev Chery, Türkiye'de tek tıkla araç satışını başlattı - Resim: 5

Chery'nin dijital rezervasyon altyapısında markanın popüler tüm SUV seçenekleri listeleniyor. Kullanıcıların online olarak sipariş verebileceği modeller şunlar:

TIGGO 7 Comfort

TIGGO 7 4x2 Prestige

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Bayi bayi gezme dönemi bitti: Çinli dev Chery, Türkiye'de tek tıkla araç satışını başlattı - Resim: 6

TIGGO 7 4x4 Prestige

TIGGO 8 Prestige

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Bayi bayi gezme dönemi bitti: Çinli dev Chery, Türkiye'de tek tıkla araç satışını başlattı - Resim: 7

Şirket tarafından yapılan bilgilendirmede, temmuz ayına özel düzenlenen kampanya kapsamında Chery TIGGO 7 Comfort paketinin lansmana özel 1.999.000 TL fiyat etiketiyle satışa sunulduğu belirtildi.

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Bayi bayi gezme dönemi bitti: Çinli dev Chery, Türkiye'de tek tıkla araç satışını başlattı - Resim: 8

Ayrıca kullanıcılar; güncel dönemsel kampanyalara, sunulan finansman çözümlerine ve takas avantajlarına da bu dijital platform aracılığıyla kolayca ulaşabiliyor.

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