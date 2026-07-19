Çinli otomotiv markası Chery, Türkiye pazarındaki hizmet ağını dijitalleştirerek internet üzerinden araç satışı ve rezervasyon dönemini başlattı.
Bayi bayi gezme dönemi bitti: Çinli dev Chery, Türkiye'de tek tıkla araç satışını başlattı
Otomotiv devi Chery, Türkiye'deki tüketiciler için internet üzerinden araç satış ve rezervasyon sistemini devreye aldı. Kullanıcılar, diledikleri model için 50 bin TL ön ödeme yaparak bayiye gitmeden dijital ortamda sipariş oluşturabiliyor.Kaynak: Haber Merkezi
Yeni uygulama sayesinde tüketiciler, istedikleri model ve renk seçeneklerini bulmak için yetkili satıcıları tek tek gezmek zorunda kalmadan, markanın resmi web sitesi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor.
Sistem, özellikle stok sorgulama ve araç arama süreçlerinde tüketicilere büyük kolaylık sağlıyor. Satın alma sürecinin ilk adımını internet sitesi üzerinden başlatan müşterilerin, seçtikleri konfigürasyon için 50 bin TL tutarında bir ön rezervasyon bedeli ödemesi gerekiyor.
Rezervasyon işleminin ardından, otomobilin kalan ücret ödemesi ve resmi satış işlemleri ise teslimat öncesinde ilgili yetkili bayide geleneksel yöntemlerle tamamlanıyor.
Chery'nin dijital rezervasyon altyapısında markanın popüler tüm SUV seçenekleri listeleniyor. Kullanıcıların online olarak sipariş verebileceği modeller şunlar:
TIGGO 7 Comfort
TIGGO 7 4x2 Prestige
TIGGO 7 4x4 Prestige
TIGGO 8 Prestige
Şirket tarafından yapılan bilgilendirmede, temmuz ayına özel düzenlenen kampanya kapsamında Chery TIGGO 7 Comfort paketinin lansmana özel 1.999.000 TL fiyat etiketiyle satışa sunulduğu belirtildi.
Ayrıca kullanıcılar; güncel dönemsel kampanyalara, sunulan finansman çözümlerine ve takas avantajlarına da bu dijital platform aracılığıyla kolayca ulaşabiliyor.