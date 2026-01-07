Şarkıcılıktan oyunculuğa uzanan kariyer yolculuğu, soyadı ve özel hayatı izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte, Bayhan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Bayhan Gürhan'ın kariyeri...
BAYHAN KİMDİR?
14 Mart 1980'de Adana’da doğan Bayhan, evin ikinci çocuğudur. İki yaşındayken babasının evi terk etmesiyle ablası ve annesiyle Adana’da yaşayan Bayhan, annesinin 1984 yılında intiharının ardından ablası ile Almanya’ya gitti. Almanya’da bir süre yetiştirme yurdunda kaldı, burada ilk müzik eğitimini aldı. Kilise korosunda flüt çalmayı öğrendi. Bir süre ablasıyla birlikte bir koruyucu aile tarafından bakıldı.
Babasıyla birlikte Türkiye’ye geri dönen Bayhan, babaannesinin yanında Adana’ da büyüdü. 13 yaşında iken ablası trafik kazasında hayatını kaybetti. Ablasının ölümünün ardından Bayhan, akrabalarının yanında kalmak için İstanbul’a taşındı. Ancak kabul görmeyince, tek başına İstanbul sokaklarında yaşamaya başladı.
KARİYERİ
2020 Seninle Olmak Var Ya
2020 Sende Kalmış
2021 İSTANBUL (Zen-G ile düet)
2021 Alacakaranlık
2021 Gitme Annem
2021 Cefa (Doğu Swag ile düet)
2023 Odam Kireç Tutmuyor
2023 Yüce Dağ Başında Yanar Bir Işık
2024 Bütün Dünya Senin Olsun
2024 Bülbülüm Altın Kafeste
2024 Acılardayım
2024 Unchained Melody
2024 Fly Me to the Moon
2024 Tiryakinim
2024 Açık Yara
Dizi ve filmler
2012 Kendimize Doğru
2013 90'lar Müzikal
2013 Arif Pancar
2014 Ankara'nın Dikmen'i
2025 Gassal