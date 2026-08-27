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Kaynak: Haber Merkezi

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'te Sacha Boey'in geleceğiyle ilgili belirsizlik devam ediyor. Alman devi, Fransız sağ bekin takımdan ayrılmasına sıcak bakarken, oyuncuyla ilgili kararını net şekilde verdi.

Bayern Münih'in sezon öncesi sponsor marka için gerçekleştirilen geleneksel kadro ve fotoğraf çekimlerde Sacha Boey'in yer almaması dikkat çekti. Fransız futbolcunun takım fotoğrafına dahil edilmemesi, ayrılma olasılığının güçlendiği şeklinde yorumlandı.

AYRILIK İSTEĞİNE İZİN VERİYORUZ

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl de Boey'in durumuyla ilgili konuştu. Eberl, "Sacha Boey konusunda planımızın ne olduğunu açıkça ilettik. Onun ayrılmasına izin vermek istiyoruz ancak 1 Eylül'e kadar neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

2024 Ocak ayında Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Alman kulübünün beklentilerinin altında kalmıştı. Münih’in kadro planlamasında Boey’e yer açmaya çalıştığı bildirilse de transfer döneminin son günleri kritik önem taşıyor.

SAKATLIKLAR PEŞİNİ BIRAKMADI

2021 yaz transfer döneminde Rennes’ten Galatarasay’a imza atan deneyimli sağ bek, 2022-2023 sezonunda Cimbom ile başarılı performansının yanında şampiyonluk da ekleyince Avrupa’nın dev kulüplerinin ilgisini üzerine çekmişti. 2024 Ocak ayında Bayern Münih’e imza atan Boey, Alman ekibinde forma giydiği süreçte sakatlıktan kurtulamadı. Bayern formasıyla 38 maçta forma giyen Fransız futbolcu, 1 gol ve 5 asistlik katkı sağlarken sakatlıklar sebebiyle ise 41 maç kaçırmıştı. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak yeniden Aslan olan futbolcu, Cimbom ile şampiyonluğun yanında ilk dalyasını demişti.