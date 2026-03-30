Bayern Münih, Raphael Guerreiro'nun sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu.

Alman kulübü, 32 yaşındaki Portekizli sol bekin sözleşmesini sezon sonunda yenilemeyeceğini açıkladı.

RESMEN AÇIKLANDI

Bayern Münih yaptığı açıklamada, "Üç başarılı yılın ardından Raphael Guerreiro bu yaz Alman devinden ayrılacak. O zamana kadar, sezonu olabildiğince başarılı bir şekilde tamamlamak için hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı.

BAYERN KARNESİ

Bayern Münih'te üç sezon görev yapan tecrübeli futbolcu, 89 maçta 12 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.