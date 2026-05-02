Almanya Bundesliga devi Bayern Münih, Heidenheim maçı öncesinde lösemi teşhisi konan Türk asıllı futbolcu Eren Dinkçi’nin kız arkadaşı için başlatılan kampanyaya destek verdi.
Bavyera ekibi, sosyal medya platformu X üzerinden “Bir oyundan daha fazlası. Hayat kurtarma fırsatı. Hemen kaydolun. Fark yaratın.” mesajıyla yıldız futbolcuların yer aldığı bir video paylaştı.
Paylaşımda, Bundesliga’da oynanacak Bayern Münih–1. FC Heidenheim karşılaşması öncesinde futbolseverler kök hücre bağışçısı olmaya davet edildi.
Devre arasında Freiburg’dan kiralık olarak Heidenheim’a katılan 24 yaşındaki kanat oyuncusu Eren Dinkçi, yeni takımıyla 11 maçta forma giyip 2 gol kaydetti.