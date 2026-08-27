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Kaynak: Haber Merkezi

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih’te Sacha Boey’in geleceğiyle ilgili belirsizlik devam ediyor.

Alman devi, Fransız sağ bekin takımdan ayrılmasına sıcak bakarken, oyuncuyla ilgili planını da net şekilde ortaya koydu.

TAKIM ÇEKİMLERİNDE YER ALMAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Bayern Münih’in sezon öncesi sponsor marka için gerçekleştirdiği geleneksel çekimlerde Sacha Boey’in yer almaması dikkat çekti.

Fransız futbolcunun takım fotoğrafına dahil edilmemesi, ayrılık ihtimalinin güçlendiği şeklinde yorumlandı.

MAX EBERL’DEN SACHA BOEY AÇIKLAMASI

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, Boey’in durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Eberl, Fransız futbolcunun geleceğine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Sacha Boey konusunda planımızın ne olduğunu açıkça ilettik. Onun ayrılmasına izin vermek istiyoruz ancak 1 Eylül’e kadar neler olacağını göreceğiz.”

TRANSFER DÖNEMİ KRİTİK OLACAK

Geçtiğimiz sezon Galatasaray’dan Bayern Münih’e transfer olan Sacha Boey, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Alman ekibinde beklentilerin altında kaldı.

Bayern Münih’in kadro planlamasında kendisine yer açmaya çalıştığı Boey için transfer döneminin son günleri kritik önem taşıyor.