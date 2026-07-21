Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Bayern Münihli yıldız, gizli kızı nedeniyele nafaka davasıyla gündemde

Bayern Münihli yıldız, gizli kızı nedeniyele nafaka davasıyla gündemde

Fransız futbolcunun özel hayatına dair ortaya atılan iddialar, taraflar arasında uzun süredir devam eden hukuki süreci gündeme taşıdı.

Kaynak: Diğer
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Bayern Münihli yıldız, gizli kızı nedeniyele nafaka davasıyla gündemde - Resim: 1

Bayern Münih forması giyen Fransız futbolcu Michael Olise, özel hayatına dair ortaya atılan iddialarla gündemde. Alman basınında yer alan haberlere göre, oyuncunun bir çocuğuna nafaka ödemesi konusunda uzun süredir devam eden bir hukuki süreç bulunuyor.

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Bayern Münihli yıldız, gizli kızı nedeniyele nafaka davasıyla gündemde - Resim: 2

Babalık iddiası ve test sonucu

34 yaşındaki Alman Fatima Zaunbrecher, 20 aylık bir bebeği olduğunu ve çocuğun babasının Michael Olise olduğunu öne sürdü. Zaunbrecher, yapılan babalık testinin bu iddiayı doğruladığını ve Olise’nin de çocuğun kendisinden olduğunu kabul ettiğini belirtti.

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Bayern Münihli yıldız, gizli kızı nedeniyele nafaka davasıyla gündemde - Resim: 3

Görüşme ve bakım tartışması

İddialara göre Olise, çocuğun babası olduğunu kabul etmesine rağmen kızıyla görüşmeyi ve bakımını üstlenmeyi reddediyor. Ayrıca 20 aylık bebeğiyle bugüne kadar yüz yüze hiç görüşmediği de öne sürüldü.

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Bayern Münihli yıldız, gizli kızı nedeniyele nafaka davasıyla gündemde - Resim: 4

Nafaka krizi sürüyor

Zaunbrecher, oyuncunun avukatları tarafından kendisine çeşitli teklifler sunulduğunun iddia edildiğini ancak bugüne kadar herhangi bir ödeme almadığını ifade etti. Haberlere göre başlangıçta aylık 836 euro olarak konuşulan nafaka miktarı daha sonra 2.000 euro seviyesine çıkarıldı.

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Bayern Münihli yıldız, gizli kızı nedeniyele nafaka davasıyla gündemde - Resim: 5

Taraflar farklı konuşuyor

Olise’nin çevresine dayandırılan bilgilere göre ise oyuncunun nafaka ödemeyi reddetmediği, hatta standartların üzerinde bir teklif sunduğu belirtiliyor. Ancak taraflar arasındaki anlaşmazlık çözüme ulaşmış değil.

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Bayern Münihli yıldız, gizli kızı nedeniyele nafaka davasıyla gündemde - Resim: 6

Yüksek nafaka talebi

Zaunbrecher’in Fransız mahkemeleri aracılığıyla aylık 60 bin euro nafaka talebinde bulunduğu da öne sürüldü. Uzmanlara göre bu tür davalarda kesin bir üst sınır bulunmuyor ve miktar çocuğun ihtiyaçları ile tarafların yaşam standardına göre belirleniyor.

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Bayern Münihli yıldız, gizli kızı nedeniyele nafaka davasıyla gündemde - Resim: 7

Yaklaşık iki yıldır devam ettiği belirtilen süreçte tarafların uzlaşıp uzlaşamayacağı merak edilirken, oyuncunun temsilciliği konuya ilişkin detaylı bir açıklama yapmadı.

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