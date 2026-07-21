Bayern Münihli yıldız, gizli kızı nedeniyele nafaka davasıyla gündemde

Babalık iddiası ve test sonucu

34 yaşındaki Alman Fatima Zaunbrecher, 20 aylık bir bebeği olduğunu ve çocuğun babasının Michael Olise olduğunu öne sürdü. Zaunbrecher, yapılan babalık testinin bu iddiayı doğruladığını ve Olise’nin de çocuğun kendisinden olduğunu kabul ettiğini belirtti.