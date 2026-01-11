Bundesliga'nın 16. haftasında Bayern Münih Wolfsburg'u konuk etti.

Allianz Arena'da gol yağmuruna sahne olan karşılaşmayı lider Bayern Münih 8-1 kazanarak rakibine kabus gibi bir gece yaşattı.

Karşılaşmada Bayern Münih'in gollerini Kilian Fischer (k.k.), Michael Olise (2), Luis Díaz (2), Raphael Guerreiro, Harry Kane, Leon Goretzka'dan geldi. Wolfsburg'un tek golünü ise Dzenan Pejcinovic kaydetti.

Bu sonuçla Bundesliga'da namağlup liderliğini devam ettiren Bayern Münih puanını 44 puana yükseltti. Wolfsburg ise 15 puanda kaldı.