Bayern Münih efsanesinden Sacha Boey çıkışı: Galatasaray'daki geleceği?

Lothar Matthaus: "Galatasaray'ın Boey için 15 milyon euroluk bir satın alma opsiyonu olduğu söyleniyor. Boey için bu kadar yüksek bir bonservis ödemeye hazır olduklarını sanmıyorum. Onun geri dönme ihtimaline karşıyım. Bayern Münih, Boey'i 10 milyon euroya bile satmalı.