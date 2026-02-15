Süper Lig ekiplerinden Galatasaray devre arasında eski futbolcusu Sacha Boey'i kadrosuna katmıştı.
Bayern Münih efsanesinden Sacha Boey çıkışı: Galatasaray'daki geleceği?
Galatasaray, devre arasında Bayern Münih’ten eski savunmacısı Sacha Boey’i kadrosuna katmıştı. Alman kulübünün efsane isimlerinden Lothar Matthaus, transferle ilgili değerlendirmede bulundu.İbrahim Doğanoğlu
Bayern Münih'ten satın alma opsiyonlu kiralanan Fransız savunmacı için Bayern Münih efsanesinden yorum geldi.
Lothar Matthaus: "Galatasaray'ın Boey için 15 milyon euroluk bir satın alma opsiyonu olduğu söyleniyor. Boey için bu kadar yüksek bir bonservis ödemeye hazır olduklarını sanmıyorum. Onun geri dönme ihtimaline karşıyım. Bayern Münih, Boey'i 10 milyon euroya bile satmalı.
Bayern Münih, Sacha Boey'i 2024 yılının Ocak ayında 30 milyon Euro bonservis bedeliyle Galatasaray'dan transfer etmişti.
Sarı-kırmızılı ekipteki form grafiğini Almanya'da yansıtmayan Boey, bu sezon devre arasında Galatasray'a geri dönmüştü.
Sacha Boey, geri dönüşünün ardından cuma akşamı Rams Park'ta sarı-kırmızılı taraftarlarla yeniden buluştu. Fransız futbolcu, Galatasaray'ın Eyüpspor'u 5-1 yendiği maça ilk 11'de başladı.
Fransız sağ bekin Avrupa devi Bayern Münih ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.