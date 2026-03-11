Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Bayern Münih, deplasmanda Atalanta’yı 6-1 mağlup etti.

Alman devi, sakatlıktan yeni dönen Harry Kane’i riske etmeden aldığı farklı galibiyetle tur kapısını araladı.

BAYERN’DEN GÖVDE GÖSTERİSİ

Bayern Münih karşılaşmaya hızlı başladı. 12. dakikada Josip Stanisic takımını öne geçirirken, 22. dakikada Michael Olise farkı ikiye çıkardı.

25. dakikada Serge Gnabry ile bir gol daha bulan Alman temsilcisi, ilk yarıda Atalanta karşısında oyunun kontrolünü tamamen eline aldı.

GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ

İkinci yarıda da Bayern Münih’in üstünlüğü devam etti. 52. dakikada Nicolas Jackson skoru 4-0’a getirirken, 64'de Michael Olise kendisinin ikinci, takımının beşinci golünü kaydetti.

Son olarak 67. dakikada sahneye çıkan Jamal Musiala, Bayern Münih’in altıncı ve son golünü kaydetti.

Atalanta ise maçın son bölümünde Mario Pasalic’in golüyle skoru 6-1’e getirdi.

KOMPANY RİSKE GİRMEDİ

Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, sakatlıktan yeni dönen Harry Kane’i bu zorlu deplasmanda oynatmayarak yıldız golcüyü korumayı tercih etti.

Kane’in yokluğuna rağmen hücum hattında etkili bir performans ortaya koyan Alman ekibi, farklı galibiyetle zorlu Bergamo deplasmanında istediğini fazlasıyla aldı.