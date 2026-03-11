Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Bundesliga'nın son şampiyonu Bayer Leverkusen, Premier Lig'in lideri Arsenal'i konuk etti.

BAYER LEVERKUSEN İLK YARIDA ARSENAL'E KAFA TUTTU

BayArena'da oynanan hakem Halil Umut Meler'in yönettiği karşılaşmada ilk yarı golsüz eşitlikle geçildi.

Güçlü rakibine karşı etkili bir oyun sergileyen Bayer Leverkusen özellikle savunmada Arsenal'in gol silahlarına göz açtırmadı.

İNGİLİZ DEVİNİ KENDİ SİLAHIYLA VURDU

Maç öncesi resmi sosyal medya hesabından Arsenal'e 'Kornere izin verilmiyor' şeklinde esprili bir gönderme yapan Bayer Leverkusen İngiliz devini kendi silahıyla vurdu.

Mücadelenin ikinci yarısına Bayer Leverkusen, kornerden Girimaldo'nun ortasını arka direkte yaptığı kafa vuruşuyla gole çeviren Robert Andrich ile hızlı başladı.

KAI HAVERTZ'TEN ESKİ TAKIMINA SON DAKİKA GOLÜ

Son dakikalara nefes kesen mücadelede Arsenal beraberlik için yüklenirken Halil Umut Meler'in penaltı kararıyla topun başına geçen Arsenal'in Alman yıldızı Kai Havertz 89'da eski takımına karşı eşitliği sağladı.

Bu golle birlikte maç 1-1'lik beraberlikle sona erdi ve iki takım da turun kaderini Emirates'te oynanacak rövanş maçına bıraktı.