Sulama, balıkçılık ve turizm açısından bölge için büyük önem taşıyan, 62 milyon metreküp su kapasitesine sahip baraj; yöre ekonomisine de önemli katkı sunuyor. 2025 yılının ekim ayında kuraklık ve yoğun su kullanımı nedeniyle doluluk oranı yüzde 30’un altına kadar gerileyen baraj, bu yıl artan yağışlarla birlikte tekrar tamamen doldu. Böylece 115 bin dekarlık tarım arazisine can suyu sağlayan baraj, bir yıl içinde büyük bir değişim yaşadı. Suyun çekildiği alanların yeniden suyla kaplanması dron görüntülerine de yansıdı.

Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, yaptığı açıklamada geçen yıl su seviyesinin kuraklık ve kullanım nedeniyle önemli ölçüde düştüğünü hatırlatarak, bu yıl ise yağışların bereketli geçtiğini söyledi. Gürer, “Şu anda baraj tamamen dolu ve yaklaşık 20 gündür tahliye kapaklarından su bırakılıyor. Bu su aynı zamanda dere ve çaylara da yaşam veriyor.” ifadelerini kullandı.

Barajın çiftçiler için büyük bir avantaj sağladığını vurgulayan Gürer, bu sezon sulama konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını belirtti. Ayrıca barajın yalnızca tarımsal değil, turizm ve balıkçılık açısından da önemli bir merkez haline geldiğini ifade etti. Sosyal tesisler sayesinde teknelerin rahatça kullanılabildiğini ve ortaya görsel olarak etkileyici bir manzara çıktığını dile getirdi.

Gürer, barajdaki kafeslerde alabalık ve somon üretimi yapıldığını da belirterek, bu ürünlerin Rusya ve Japonya gibi ülkelere ihraç edildiğini söyledi. Su seviyesinin yüksek olmasının balıklar için daha iyi oksijen koşulları sağladığını belirten Gürer, bunun hem üretimi hem de istihdamı olumlu etkilediğini ifade etti. Baraj çevresinde 15 belediye çalışanının hizmet verdiğini ve bölgenin turistik açıdan giderek daha fazla ilgi gördüğünü de sözlerine ekledi.