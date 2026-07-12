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Kaynak: AA / DHA / İHA

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğiyle hayata geçirilecek sera projesi, kentte örtü altı üretimin yaygınlaştırılmasını hedefliyor.

BAŞVURULAR 13-24 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDA ALINACAK

Projeden yararlanmak isteyen üreticiler, 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvuruda bulunabilecek.

Başvuruların tamamlanmasının ardından üreticilerin proje kriterlerine uygunluğu değerlendirilecek ve destekten yararlanacak isimler belirlenecek.

SERALARIN YÜZDE 70’İ HİBE KAPSAMINDA YAPILACAK

Yüzde 70’i hibe, yüzde 30’u ise üretici katkısıyla gerçekleştirilecek proje kapsamında toplam 20 adet 240 metrekare büyüklüğünde sera kurulacak.

Destek programıyla birlikte Bayburt’ta tarımsal üretim kapasitesinin artırılması, üreticilerin gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve modern üretim yöntemlerinin yaygınlaştırılması amaçlanıyor.