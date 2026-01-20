Bayburt Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi tarafından “Türk Destanlarında Felsefi İzler” konulu sergi düzenlendi. Serginin açılışı Dede Korkut duası ile gerçekleştirildi.

Okulda düzenlenen programda halk ozanı Doğan Gülhan sazıyla türküler seslendirdi. Öğrenciler tarafından hazırlanan destan çalışmaları protokol üyelerince incelenirken, destanların özellikleri ve taşıdığı felsefi anlamlar hakkında bilgiler paylaşıldı.

Sergide, Dede Korkut hikayeleri arasında yer alan Dirse Han Oğlu Boğaç Han, Salur Kazan’ın Evinin Yağmalanması, Bamsı Beyrek, Deli Dumrul, Kanturalı ve Yegenek hikâyeleri üzerinden ahlak, varlık, cesaret, adalet ve ölüm anlayışı ele alındı. Ayrıca Oğuz Kağan, Alp Er Tunga, Şu, Ergenekon, Bozkurt, Göç ve Türeyiş destanları üzerinden Türk milletinin varoluş düşüncesi, bağımsızlık anlayışı, yeniden doğuş inancı ve insan-tabiat ilişkisi felsefi açıdan değerlendirildi.

Programa katılan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, etkinliğin önemine dikkat çekerek, Türk destanlarının felsefi mesajlarının öğrencilere aktarılmasının büyük değer taşıdığını belirtti ve emeği geçen öğretmenler ile öğrencilere teşekkür etti.

Okulun Felsefe Öğretmeni Fatih Kaymak ise destanların toplumun düşünce dünyasını şekillendirdiğini vurgulayarak, gençlerle ataların düşünce ufkunu birleştirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Program, serginin gezilmesinin ardından sona erdi.