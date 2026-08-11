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Kaynak: İHA

Bayburt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, kentte yaralı halde tespit edilen bir yaban keçisini koruma altına aldı. Hayvan, rehabilitasyon sürecine alındı. Ekiplerin yürüttüğü başarılı tedavi programının tamamlanmasıyla birlikte yaban keçisi, ait olduğu doğal ortamına geri gönderildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen faaliyetler çerçevesinde; yaban hayatının muhafazası, sağlığına kavuşturulan hayvanların ait oldukları ekosisteme kazandırılması ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik çalışmaların kesintisiz bir şekilde devam edeceği aktarıldı.