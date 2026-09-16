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Kaynak: İHA

Bayburt’ta bitkisel üretimde gıda güvenilirliğinin sağlanmasına yönelik hasat öncesi pestisit denetimleri sürdürülüyor.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontroller kapsamında, patates üretimi yapılan tarlalardan ürün örnekleri alındı.

Pestisit denetimi kontrol görevlilerince alınan numuneler, ürünlerde pestisit kalıntısı bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla ilgili laboratuvarlara gönderilerek analize tabi tutulacak.

Yürütülen çalışmalarla tüketicilerin güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşmasının yanı sıra bitkisel üretimde gıda güvenilirliğinin korunması hedefleniyor.

Hasat öncesi pestisit denetimlerinin, üretimin ilgili mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesi ve gıda güvenilirliğinin sağlanmasına yönelik devam ettiği belirtildi.