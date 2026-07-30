Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Bayburt kent merkezine yaklaşık 22 kilometre mesafede yer alan Nişantaşı köyü sakinleri, doğada ender rastlanan bir ana tanıklık etti. Koruma altında bulunan bir vaşak, köy yakınlarındaki su birikintisinin çevresinde bir süre dolaşırken cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Etrafta bir süre sakince gezinen ve çevresini süzen vaşak, daha sonra ağaçlık bölgeye geçerek gözden kayboldu. Türkiye'deki en iri yabani kedi türleri arasında bulunan ve Genellikle insan yerleşimlerinden uzak, sarp dağlık ile ormanlık alanlarda yaşam süren bu özel yaban hayvanı, doğada oldukça seyrek karşılaşılan türler arasında yer alıyor.

Daha önce de Bayburt’un Kurbanpınar, Kitre, Kırkpınar, Çorak ve Sırakayalar gibi farklı köylerinde vatandaşlarca kayda alınan, kış mevsiminde ise çoğunlukla kar üzerindeki ayak izleriyle varlığını hissettiren vaşak, bu kez Nişantaşı köyündeki doğal alanında kameralara yansımış oldu.