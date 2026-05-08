Kurbanlık hayvanların sağlıklı şekilde nakledilmesi ve hastalık riskinin önlenmesi amacıyla şehirler arası sevklerde Veteriner Sağlık Raporu’nun zorunlu olduğu hatırlatıldı. Düzenlenen raporların 3 gün süreyle geçerli olduğu, rapor düzenlenmesine rağmen sevki yapılmayan hayvanlar için belgenin yine 3 gün içinde iptal edilmesi gerektiği bildirildi.

Büyükbaş hayvanlarda şap aşısı, küçükbaş hayvanlarda ise PPR aşısı ile kulak küpesinin zorunlu olduğu vurgulandı. Gebe ve damızlık değeri taşıyan dişi hayvanların kurbanlık olarak sevk edilemeyeceği kaydedildi.

İstanbul’a kurbanlık hayvan girişlerinin 11 Mayıs 2026 itibarıyla başladığı belirtilirken, nakil araçlarının düzenleme eğitimi almış olması, sürücülerde "Sürücü Yetki Belgesi", nakliyecilerde ise "Nakliye Yeterlilik Belgesi" bulunması gerektiği aktarıldı.

Hayvan nakil araçları ve sahiplerinin Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonlarından geçmesinin zorunlu olduğu ifade edildi. Kontrol istasyonlarına uğramayan nakil vasıtası sahipleri ile hayvan sahiplerine 5996 sayılı Kanun kapsamında idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, bayram öncesi ve bayram süresince güzergâhlar ile pazar yerlerinde denetimlerini sürdüreceği bildirildi.