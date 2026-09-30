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Kaynak: İHA

Bayburt’ta, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) desteğiyle yürütülen “Bahçem Tarımdan, Ürünüm Dalından” Projesi kapsamında üreticilere dağıtılan fidanlarla oluşturulan kapalı meyve bahçelerinde saha çalışmaları devam ediyor.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından gerçekleştirilen incelemelerde, bahçelerin gelişim ve bakım süreçleri değerlendiriliyor. Çalışmalar kapsamında ayrıca bitkilerde hastalık ve zararlıların bulunup bulunmadığı kontrol ediliyor.

Proje kapsamında yer alan üreticilerle de görüşen ekipler, bahçelerin mevcut durumuna ilişkin bilgi topluyor. Üreticilere bahçelerin bakımı ile karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik teknik bilgi ve yönlendirme sağlanıyor.

İl Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrollerle bahçelerin gelişim durumu sahada takip edilirken, üreticilerin karşılaştığı sorunlara yönelik teknik destek çalışmaları da sürdürülüyor.