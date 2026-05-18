Bayburt’ta etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Bayburt-Erzurum kara yolunda bulunan ve 2 bin 409 metre rakıma sahip Kop Dağı Geçidi, yoğun kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı. Hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte bölgede kar yağışı etkisini artırırken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Mayıs ayının ortasında etkili olan kar yağışı, vatandaşlarda şaşkınlık oluşturdu. Bölgedeki yüksek rakımlı alanlarda kar yağışının bir süre daha devam etmesinin beklendiği öğrenildi.