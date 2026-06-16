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Kaynak: AA

Konursu Şantiye Şefliği bünyesinde görev yapan karla mücadele ekipleri, hava sıcaklıklarının artmasına rağmen kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu yüksek kesimlerde yoğun bir mesai harcıyor. Ekipler, Üzengili köyüne ait Sarıçiçek Yaylası ile Yazyurdu köyü arasında kalan ve kış aylarında yoğun yağış alan ulaşım güzergahını iş makineleri yardımıyla yeniden trafiğe açmak için çalışmalarına devam ediyor.

TURİZM VE HAYVANCILIK İÇİN CANLA BAŞLA MÜCADELE

Bölgedeki son durum ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Şantiye Şefi Fırat Türk, temizlik faaliyetlerinin yaklaşık 3 bin metre rakımda, 3 iş makinesi ve 5 personelden oluşan bir ekiple yürütüldüğünü belirtti.

Türk, gerçekleştirilen çalışmaların önemine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Söz konusu güzergahın bölge halkı için hayvancılık faaliyetlerinde kritik bir role sahip olduğu,

Yaylaların aynı zamanda turizm açısından da büyük bir önem taşıdığı,

Vatandaşların bu bölgelere güvenli ve sorunsuz bir şekilde ulaşabilmesi adına ekiplerin canla başla mücadele ettiği kaydedildi.