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Kaynak: İHA

Toplum sağlığını koruma amacıyla yürütülen saha çalışmasında, eksik aşısı tespit edilen kişiler sağlık kuruluşlarına yönlendirildi.

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, kurulan stantta aşıların hastalıklardan korunmadaki hayati rolüne ve koruyucu sağlık hizmetlerinin gücüne dikkat çekti. Vatandaşların mevcut aşı takvimleri ile e-Nabız verileri incelenerek, geçmiş dönemden eksik aşısı bulunanlar gerekli tamamlamaları yapmaları için aile hekimlerine yönlendirildi.

Saha çalışmaları sırasında ücretsiz sunulan aşı uygulamalarına dair detaylı bilgiler paylaşılırken, merak edilen konular için Aile Sağlığı Merkezleri adres gösterildi. Standa uğrayan vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtılarak koruyucu sağlık bilincinin artırılması hedeflendi.