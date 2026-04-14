Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yürütülen saha ve analiz çalışmaları kapsamında yasa dışı yollarla ülkeye girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 1 düzensiz göçmen ile onu ülkeye soktuğu, barınmasına imkân sağladığı ve yasa dışı yollarla ülke dışına çıkarmaya çalıştığı öne sürülen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Afganistan uyruklu göçmen ise sınır dışı edilmek üzere Bayburt Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.