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Kaynak: İHA

Gıda mühendislerinin yaptığı denetimlerde işletmelerin hijyen koşulları, ürünlerin saklama şartları, etiket ve ürün bilgileri ile mevzuata uygunluk incelendi.

Kontrol sırasında gerekli görülen ürünlerden alınan numuneler, analiz için ilgili laboratuvarlara gönderiliyor.

Vatandaşların ihbar, şikayet ve önerilerini Alo 174 Gıda Hattı üzerinden bildirebileceği belirtildi. Denetimlerin il genelinde aralıksız sürdürüleceği kaydedildi.

Yetkililer, güvenilir gıdanın sağlıklı toplum için temel unsurlardan biri olduğunu vurguladı. Ekiplerin denetim faaliyetlerini sürdüğü belirtildi.