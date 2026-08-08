Gıda mühendislerinin yaptığı denetimlerde işletmelerin hijyen koşulları, ürünlerin saklama şartları, etiket ve ürün bilgileri ile mevzuata uygunluk incelendi.

Bayburt’ta gıda güvenliği için denetimler devam ediyor - Resim : 1

Kontrol sırasında gerekli görülen ürünlerden alınan numuneler, analiz için ilgili laboratuvarlara gönderiliyor.

Bayburt’ta gıda güvenliği için denetimler devam ediyor - Resim : 2

Vatandaşların ihbar, şikayet ve önerilerini Alo 174 Gıda Hattı üzerinden bildirebileceği belirtildi. Denetimlerin il genelinde aralıksız sürdürüleceği kaydedildi.

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Yetkililer, güvenilir gıdanın sağlıklı toplum için temel unsurlardan biri olduğunu vurguladı. Ekiplerin denetim faaliyetlerini sürdüğü belirtildi.