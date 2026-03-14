Bayburt’ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 parça halinde 1 kilo 218 gram esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında A.A. isimli şüphelinin evinde ve iş yerinde arama faaliyeti yürütüldü.
Aramalarda, 3 ayrı parça halinde daralı ağırlığı 1 kilo 218 gram gelen esrar maddesi çıktı.
Şüpheli hakkında ’uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti’ suçundan adli soruşturma başlatıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.