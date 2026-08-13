Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Bayburt'ta Çocuk Hakları İl Komitesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ortaklığında, COP31 Zirvesi çalışmaları çerçevesinde çocuklara özel "Hayalet Ağ" bilgilendirme programı organize edildi.

Program kapsamında Su Ürünleri Mühendisi Mete Yılmaz, su kaynaklarına terk edilen av araçlarının doğal yaşama, su altı canlılarına ve ekolojik dengeye yönelik oluşturduğu tehditleri çocuklara aktardı. Etkinlikte hazırlanan özel simülasyon sayesinde katılımcı çocuklar, sahipsiz ağların su altındaki canlılar üzerinde oluşturduğu olumsuz sonuçları inceleme imkanı elde etti.

Saha uygulamalarının ardından çocukların da aktif katılım sağladığı bir çevre temizliği faaliyeti gerçekleştirildi. Düzenlenen organizasyonla; çocukların iklim değişikliği, doğal kaynakların muhafazası, çevre hakkı ve sürdürülebilir yaşam başlıklarında bilinçlenmelerine destek sunuldu.