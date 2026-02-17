Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bayburt İl Müdürlüğü tarafından Tuzcuzade Mahallesi kırsalında çığda arama kurtarma tatbikatı düzenlendi. Tatbikata AFAD’ın yanı sıra UMKE, itfaiye, jandarma, emniyet ve Türk Kızılay ekipleri katıldı.

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında gerçekleştirilen çalışmada, çığ altında 3 vatandaşın kaldığı ihbarı üzerine ekipler hızla bölgeye sevk edildi.

Zorlu arazi şartlarında yürütülen operasyonda, kar altında kalan kişiler arama kurtarma ekiplerince çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

'ACI TECRÜBELER YOL GÖSTERİYOR'

İl AFAD Müdürü Uğur Minder, tatbikatın başarıyla tamamlandığını belirterek, Bayburt’un çığ gerçeğini acı bir tecrübeyle yaşadığını hatırlattı. Minder, 1993 yılında Bayburt’un Üzengili köyünde 59 kişinin hayatını kaybettiği çığ felaketinin, Türkiye’de en fazla can kaybının yaşandığı ikinci olay olarak kayıtlara geçtiğini ifade etti.

Tüm kurumların koordinasyon içinde çalıştığını vurgulayan Minder, tatbikata katılan ekiplere teşekkür etti.