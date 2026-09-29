Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Su Kaynaklarını Balıklandırma Projesi kapsamında Bayburt'taki göletlerde balıklandırma çalışması gerçekleştirildi.
Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında su kaynaklarına 150 bin sazan yavrusu bırakıldı. Uygulamayla göletlerdeki balık popülasyonunun desteklenmesi hedeflendi.
Sazan yavrularının su ürünleri kaynaklarının korunmasına ve sürdürülebilir balıkçılığa katkı sağlaması bekleniyor.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün, su ürünleri kaynaklarının korunmasına yönelik balıklandırma ve izleme çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.