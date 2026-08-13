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Kaynak: İHA

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Sırakayalar Şelalesi alanında gerçekleştirilen altyapı ve sosyal donatı çalışmalarını saha ziyaretinde bulunarak yakından takip etti. İl Özel İdaresi imkanlarıyla hayata geçirilen projede; doğal dokuya zarar vermeyen yürüyüş yolları, manzarayı izleme imkanı sunan seyir terasları, dinamik oturma alanları ile ziyaretçilere hizmet verecek kafeterya ve restoran kompleksinin yapımı eş zamanlı olarak yürütülüyor.

Saha incelemeleri esnasında yetkili birimlerden yürütülen faaliyetlerin son durumu hakkında detaylı bilgi alan Vali Eldivan, özellikle restoran yapım sahasını detaylıca inceledi. Tüm etaplar tamamlandığında bölgenin Bayburt'un turizm potansiyeline değer katacak prestijli bir cazibe merkezine dönüşeceğini vurgulayan Eldivan, projede görev alan İl Özel İdaresi personeline katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti.