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Kaynak: İHA

Bayburt Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri, Bayburt Kalesi'nde sürdürülen arkeolojik kazı alanını ziyaret ederek sahadaki yetkililerden yürütülen faaliyetler hakkında detaylı bilgi aldı.

Konuyla ilgili Kent Konseyi’nden yapılan açıklamada, kazı sürecinin başlatılmasında katkısı bulunan tüm kişi ve kurumlara teşekkür edilirken sahadaki uzman ekibe çalışmalarında kolaylıklar dilendi. Ziyaret sırasında yetkililerin paylaştığı bilgilere dayanarak, kaledeki kazılarda geçmişi yaklaşık 5 bin yıl öncesine uzandığı tahmin edilen önemli bir eserin gün yüzüne çıkarıldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, kazılarda elde edilen ve ileride bulunması öngörülen tarihi nitelikteki eserlerin kentte sergilenebilmesi adına Dede Korkut Müzesi'nin Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’ne tahsis edilme sürecinin yakından izlendiği belirtildi. Bununla birlikte, kale surlarında güvenlik riski oluşturan ya da düşme ihtimali bulunan taşlara yönelik gerekli önlemlerin alınması ve onarım süreçlerinin tamamlanması hususunda da takibin sürdürüldüğü kaydedildi.