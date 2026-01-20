Bayburt-Erzurum kara yolu güzergahındaki Kop Dağı Geçidi'nde, gece boyunca yoğun kar yağışı etkili oldu. Çok sayıda aracın yolda kaldığı kara yolundaki boş bir alana ise sabaha doğru çığ düştü.

Bölgeye yönlendirilen Karayolları ekipleri, çığ düşen alanı kardan temizledi.

Bayburt ve Erzurum tarafından araç geçişine izin verilmeyen kara yolunda, yoğun kar küreme çalışması yürütülüyor.

ÇOK SAYIDA ARAÇ YOLDA KALDI

Ayrıca yoğun kar nedeniyle bölgede kara saplanan çok sayıda aracın kurtarılması için de çalışma başlatıldı.

Türk Kızılayı ekipleri, bölgedeki vatandaşlara yiyecek ve içecek desteği sunuyor.

Tır sürücüsü Nuri Ceyhun, AA muhabirine, Samsun'dan gelip Erzurum'a gittiğini söyledi.

Akşamdan beri bölgede kaldığını ifade eden Ceyhun, araçların kar nedeniyle yolda kaldığını ve mağdur olduklarını anlattı.

Sürücülerden Mahmut Zeyrek ise Giresun'dan gelip Erzurum'a gitmeye çalıştığını belirterek, "Dün akşamdan beri burdayım. Akşam buradaki köye sığındım. İnşallah yol açılır." dedi.

KOP GEÇİDİ:

Türkiye'nin doğusunda Bayburt ilinde bulunan bir dağ geçididir. Bayburt'un 36 km güneydoğusunda, Erzurum'un 72 kuzeybatısında yer almaktadır

Geçit, 2.409 metre yükseklikte Bayburt-Erzurum arasındaki D 915 karayolu üzerinde yer almakta olup Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerini birbirine bağlamaktadır.