Türkiye'nin bir çok ilinde örgütlenen esnaflara ve yurttaşlara saldırı düzenleyen Daltonlar çetesi ile ilgili dikkat çeken bir iddia geldi. Daltonlar Çetesi’nin Almanya’da Berlin merkezli yapılanmaya gideceği söylentilerinin ardından Berlin, Hannover ve Düsseldorf’ta silahlar patladı.

Bahis Baronu olarak bilinen “Kürt Mehmet” lakaplı Mehmet Kaplankıran’ın bir adamı çıkan çatışmada öldürüldü, 3 kişi de ağır yaralandı. Kaplankıran’ın ailesiyle yaşadığı villasına 20 kurşun sıkıldı. Kaplankıran, saldırganla ilgili bilgi verene 500 bin Euro ödül vereceğini açıkladı.

Kaplankıran’a destek açıklaması yapan “Avrupalı Escobar” lakaplı uyuşturucu baronu Hüseyin Baybaşin’in de yeğeni Çağdaş Baybaşin silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı.

'SUÇ KLANI'

Serbestiyet'te yer alan habere göre, Alman medyası saldırılara geniş yer verdi. Cinayetle sonuçlanan olayda, “Dalton Keleş” lakaplı Orhan K.’nın taraflardan biri olması Daltonlar Çetesi’ni olağan şüpheliler listesinin başına taşıdı.

Orhan K.’nın cinayetten önce çeteyle yollarını ayırdığı iddiaları da çete üzerindeki şüpheleri gidermedi. Hüseyin Baybaşin’in yeğeninin vurulması olayı ile ilgili Alman polisi adını vermeden bir suç klanından şüphelendiklerini açıklamakla yetindi. Alman polisinin her üç olayın birbiriyle bağlantılı olabileceği üzerinde durarak soruşturmayı sürdürdüğü belirtildi.

Çağdaş Baybaşin (Kırmızı kazaklı)