Yenir Market'in kurucu ortaklarından Dolunay Kaplan, tüketim tarihi geçen ve son kullanma tarihi yaklaşan ürünleri mevzuata uygun şekilde satışa çıkardıklarını, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın düzenli numune alıp kontrol yaptığını söyledi. Kaplan, müşterilerin yüzde 65'inin dar gelirli olduğunu belirtirken, "Günde iki kere yeni ürün geldi mi diye soran var" dedi, "İleride çocuğum olursa ona da yediririm" ifadesini kullandı.

"Tarihi geçmiş gıda market rafında fırsat ürünü oldu" başlığıyla gündeme gelen Yenir Market'in kurucu ortaklarından Dolunay Kaplan, zincir marketlerin stok dışı bıraktığı, son kullanma tarihi yaklaşan ve tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş ürünleri mevzuata uygun şekilde satışa sunduklarını söyledi.

Kaplan, "Mevzuatta, tavsiye edilen tüketim tarihi geçen ürünlerin tadında, dokusunda bozulma ve küflenme yoksa satışa sunulabileceği belirtiliyor" diyerek, ürünlerden numunelerin düzenli kontrol edildiğini, ayrıca kalite kontrol yapan personel bulunduğunu ifade etti.

Nefes'in haberine göre, "Müşterilerimizin yüzde 65'i dar gelirlilerden oluşuyor" diyen Kaplan, mağaza başına günde 450-500 müşteri ziyaretinden söz etti. Kaplan, "Gıda israfının önüne geçmek isteyen yüksek gelir grubundan müşterilerimiz de var" dedi. Kaplan'a göre müşterilerin yüzde 70'i son kullanma tarihi ile tavsiye edilen tüketim tarihi arasındaki farkı bilmiyor ve bu nedenle şikâyetler yaşanabiliyor.

HEDEF KİTLEYİ “ORTA GELİRLİLER” OLARAK BELİRLEDİ

Bloomberg'ün de gündemine giren Yenir Market için İcra Kurulu Başkanı Servet Akdoğan, müşterilerin en çok süt, peynir, yumurta ve yemeklik yağ gibi temel ürünleri aldığını söyledi. Akdoğan, "Hedefimiz yoksul insanlar değil, orta gelirli, beyaz yakalı kitleler" dedi. Yatırımcılar arasında Eksim Ventures, Kurucu One ve Yıldız Holding başkan yardımcısı Yahya Ülker de bulunuyor.