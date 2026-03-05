Almanya’nın Bavyera eyaleti, Roma geçmişine ışık tutan heyecan verici bir arkeolojik keşfe ev sahipliği yapıyor. Regensburg'un Eski Kent (Old Town) bölgesinde gerçekleştirilen kazılarda, MS 80-171 yıllarına tarihlenen ve güneş tanrısı Mithras’a adanmış antik bir tapınak kalıntısı bulundu.

ROMA LEJYONERLERİNİN GİZLİ TAPINAĞI

Antik Roma’nın Raetia eyaletinde bugünkü Güney Almanya, İsviçre ve Avusturya bölgeleri bugüne kadar bilinen dokuz Mithras tapınağı arasında en eskisi olarak kayıtlara geçen bu yapı, Roma ordusunun dini ritüellerine dair kritik bilgiler sunuyor. Özellikle lejyonerler arasında yaygın olan bu kült, sadakat ve askeri disiplinle özdeşleştiriliyordu.

AHŞAP YAPI VE NADİR BULUNTULAR

Yapının orijinalinde ahşaptan inşa edilmesi nedeniyle mimari kalıntılar sınırlı olsa da, alandan çıkarılan objeler tapınağın önemini kanıtlıyor:

Yazıtlı adak taşı ve metal adak levhaları,

Yılan motifli nadir seramik parçaları,

Ritüel yemeklerinde kullanılan tütsü kaseleri ve kulplu sürahiler,

İmparator Hadrianus (MS 117-138) dönemine ait sikkeler.



Arkeolog Stefan Reuter: "Mithras tapınakları, tanrının bir mağarada boğa öldürmesini simgelemek için yer altına doğru inşa edilirdi. Regensburg’daki bu yedi metre uzunluğundaki yapı da dar, uzun ve kısmen zemine gömülü yapısıyla bu geleneği yansıtıyor." ifadelerini kullandı.



MİTHRAS KÜLTÜ: 7 AŞAMALI GİZEMLİ YOLCULUK

Pers kökenli bir tanrı olan ve Romalılar tarafından güneş tanrısına dönüştürülen Mithras’ın inanç sistemi, sadece erkeklere açık ve oldukça gizliydi. İnisiyasyon süreci şu yedi aşamadan oluşuyordu:

Corax (Kuzgun)

Nymphus (Damat)

Miles (Asker)

Leo (Aslan)

Perses (Pers)

Heliodromus (Güneş Koşucusu)

Pater (Baba)

Kültün merkezinde, kozmik bir yenilenmeyi simgeleyen "Tauroktonia" (boğa öldürme sahnesi) yer alıyordu. Regensburg'daki tapınakta bulunan yiyecek kapları üzerinde yapılan incelemeler, bu küçük cemaatlerin (15-40 kişi) ayinler sırasında oldukça kaliteli ve seçkin yemekler tükettiğini gösteriyor.

SERGİ HAZIRLIKLARI BAŞLADI

2023 yılında bir inşaat projesi öncesinde keşfedilen ancak kapsamlı analizleri yeni tamamlanan bu buluntular, Regensburg Şehir Tarih Müzesi’nde sergilenecek. Müzenin yeniden kurgulanan Roma sergisinde, bu eşsiz Mithras kutsal alanı merkezi bir konumda yer alacak.