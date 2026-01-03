Bir zamanlar İstanbul’un Laleli ve Merter sokakları, doğu bloku ülkelerinin pazar yerleri gibiydi. Çoğu zaman boş gelen bavullar; Rusya, Ukrayna, Gürcistan ve Bulgaristan’a dolu dönerlerdi. Bavulun içindeki Türk malları bazen renkli kumaş, bazen deri ceket, bazen ayakkabı olurdu. O dönemlerde bu ticaret Türkiye için göründüğünden çok daha fazlasıydı. Resmi rakamlarda görünmeyen, ama esnafın yüzünü güldüren, bir görünmez ihracat vardı. Ucuz Türk malı, Doğu’nun ve Balkanların geniş coğrafyasında kapış kapış giderdi. İçinde ekonomik, toplumsal ve insani unsurları ile bavul ticareti hikâyesi, bugün de sürüyor. Ama yönü değişti.

Bugünün 2026 Türkiye’sinde ise roller tersine dönmüş durumda. Artık boş bavulla yurt dışına giden, Türkiye’deki yüksek fiyatlardan kaçan bizler olduk. Uçak biletleri, valiz kilogram limitleri, sosyal medya grupları yeni bir geçim kapısının konuları. Sosyal medyada artık “Dubai Alışveriş Rehberi”, “Avrupa İndirimleri” gibi konuları konuşan gruplar var. Bu insanlar Dubai’den kozmetik ve takı, Bulgaristan’dan gıda, Yunanistan’dan ayakkabı, Fransa’dan kıyafet, Japonya’dan teknoloji ürünleri getirmek için fırsat kolluyor. Örneğin Yunanistan’da bir çift marka ayakkabının 100–150 Euro’ya bulunması, Türkiye’deki 18 bin TL ‘ye karşı ciddi bir fiyat avantajı sağlıyor. Uçak bileti ve konaklama masraflarını çıkarınca bile arada yerine göre binlerce liralık fark kalabiliyor.

Ama bu bavul işi sadece basit bir girişimcilik hikâyesi olarak görülmemeli. Bu tablo, geçim çabasının sancılı bir yansıması. Emekliler, ev hanımları, genç işsizler bu modele sarılıyor ve yeni bir yaşam biçimi türetiyor. Yeni ülkeler, yeni insanlar, yeni ticari ilişkiler… Fakat işin parlak tarafı kadar karanlık bir yüzü de var. Gümrük kuralları bavul ticareti için de geçerli. Yolcu beraberinde getirilen eşya muafiyeti; toplam değeri 430 Euro’yu aşmayan eşyalar için uygulanıyor. Bu miktar 15 yaş altı yolcular için 150 Euro seviyesine düşüyor. Bu limitler, kişisel eşya veya hediye amaçlı olmayan ticari miktar eşyalar için geçerli. Bu sınırların aşılması durumunda ise vergiler ve cezalar gündeme geliyor. Bu bağlamda, bavul işi yapanların; bavuluna yüklediği sadece ürün olmuyor… Yanlarında; kaygı, risk ve belirsizlik de var…

Tabii ki hikâyenin romantik bir yanı da var. Hafta sonu Batum sokaklarında peynir ve şarap alırken hissedilen heyecan ya da Avrupa’da outlet avı yaparken bulunan kozmetik indirimleri… Bireysel refah arayışının küçük zaferleri gibi… Ancak bu tür işler sürdürülebilir olmayabilir. Çoğu zaman değişken koşullar geçerli. Gümrük limitleri her an değişebilir, yasaklar genişleyebilir, döviz kuru yeniden dengeye oturabilir, ürün bulunmayabilir, müşteri dağa kaçabilir…

Esas mesele şu: Bir ülke halkı, kendi topraklarında pahalı olduğu için ucuzluk arayışına yurt dışına mı çıkmalı? Bu tersine ticaret, bir sonuç. Belki de gerçek ticaret, üretim politikalarını canlandırmak, yerli malını ucuz ve kaliteli hâle getirmekle başlar. Aksi halde iç piyasamız ithal malların işgali altında kalırken; işlerimizi kaybederiz, yabancı malları taşır dururuz.

Diğer yanda mali politikalar var. Türk Lirası, döviz karşısında güçlü görünüyor ama iç piyasada değersiz. Bu nedenle Bulgar Levası 26 TL ama Bulgaristan marketi hâlâ ucuz. Yunanistan’da ayakkabı, Fransa’da kozmetik daha satın alınabilir. Bu çelişki, aslında bize fiyat ve kur arasında kopuşu gösteriyor. Bu neyin göstergesi derseniz; döviz kuru ile içinde yaşadığımız ekonomi aynı yerde değil.

Doğal olarak bavul ticareti doğuyor. Girişimcilikten çok uyum davranışı gibi. Aslında insanlar sistemi delmiyor, sistemin açtığı aralıktan geçmeye çalışıyor. Bavul ticareti, enflasyon karşısında döviz kurunun görece baskı altında kalması; liranın ise değerli kalmasından doğdu. Kur baskısı sürdükçe bavul ticareti artar. Kur serbest bırakıldığında ya da enflasyon düştüğünde ise bir gecede biter. Kısacası insanlar sadece bavul taşımıyor, geçinemedikleri bir ekonominin yükünü de beraberlerinde taşıyor; umutları ve endişeleri ile…