Son dönemde yurt dışı tatili planlayan Türk seyahat severlerin rotası Balkanlar'a, özellikle de Sırbistan'a çevrildi. Hem vize süreçleriyle uğraşmak istemeyenler hem de ekonomik bir tatil arayanlar için Sırbistan, ideal bir cazibe merkezi haline geldi.
Bavulu toplayan Türk turistler oraya akın ediyor: Vize derdi yok, sudan ucuz
Artan tatil maliyetleri ve vize çilesi, Türk turistlerin yeni favorisini belirledi. Türkiye'ye hem çok yakın hem de vizesiz şekilde gidilebiliyor. Uçuşu ise sadece 2 saat...Gülsüm Hülya Sundu
Sırbistan'ın Türk tatilciler için öne çıkan en büyük avantajları ulaşım kolaylığı ve sunduğu maliyet avantajları:
Hususi ve umuma mahsus pasaport sahipleri ülkeye 90 güne kadar vizesiz seyahat edebiliyor.
İstanbul’dan başkent Belgrad’a direkt uçuşlar sadece 1 saat 50 dakika sürüyor. Bu kısalık, ülkeyi hafta sonu kaçamakları için bile mükemmel bir alternatif yapıyor.
Euro bölgesi ülkelerinin aksine yerel para birimi olan Sırp Dinarı'nın (RSD) kullanılması; konaklama ve yeme-içme masraflarını Avrupa'nın geri kalanına kıyasla çok daha uygun kılıyor.
İki ülke arasındaki köklü tarihi bağlar, Sırbistan sokaklarında Türk turistlere tanıdık bir atmosfer sunuyor. Dildeki ortak kelimeler ve benzer mutfak kültürü sayesinde ziyaretçiler yabancılık çekmiyor.
Turistik rotalara bakıldığında, başkent Belgrad'daki tarihi Kalemegdan, hareketli Knez Mihailova Caddesi ve nehir kenarındaki dinamik sosyal yaşam turistlerin ilk durakları oluyor.
Doğa tutkunları içinse Tara Milli Parkı ve eşsiz manzarasıyla Uvac Kanyonu vazgeçilmez güzergahlar arasında yer alıyor.
Vizesiz seyahat imkanı geniş bir özgürlük sunsa da, sınır kapılarından sorunsuz geçebilmek ve ceza almamak için dikkat edilmesi gereken hayati prosedürler bulunuyor:
Pasaportunuzun ülkeye giriş tarihinden itibaren en az 6 ay daha geçerliliğe sahip olması gerekiyor.
Gümrük memurları ülkeye giriş sırasında dönüş uçak biletinizi ve onaylı otel rezervasyonunuzu görmek isteyebiliyor.
Seyahatiniz boyunca masraflarınızı karşılayabileceğinize dair nakit para veya geçerli banka kartlarınızı kanıt olarak sunmanız talep edilebilir.