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Kaynak: AA

Çin'in doğusunda etkisini gösteren Bavi Tayfunu nedeniyle Cıciang eyaletinde alarm durumuna geçildi. Yetkililer, tayfuna karşı en üst düzey acil durum önlemlerini devreye alırken, 1 milyon 720 binden fazla kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı.

Çin basınında yer alan bilgilere göre, Bavi Tayfunu Cıciang eyaletine bağlı Yuhuan kentinin kıyılarına ulaştı. Meteoroloji yetkilileri, tayfunun kuzeybatı yönünde ilerleyerek zamanla etkisini kaybetmesinin beklendiğini bildirdi.

Eyalet yönetimi, olası can ve mal kayıplarını önlemek amacıyla acil durum müdahale seviyesini en yüksek kademeye yükseltti. Bu kapsamda yaklaşık 1,72 milyon kişi riskli bölgelerden tahliye edildi.

Öte yandan Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, ülkenin doğu kesimlerinde önümüzdeki üç gün boyunca kuvvetli yağışların etkili olacağını duyurdu. Cıciang, Şanghay, Jiangşi ve kuzeydeki bazı bölgelerde sağanak yağış beklendiği belirtilirken, dağlık alanlarda sel ve heyelan, şehir merkezlerinde ise su baskını riskine karşı vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.