Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, Türkiye'de cinayet davasından yargılanan ve müebbet hapis cezası aldıktan sonra Gürcistan'a kaçan hakkında kırmızı bülten çıkarılan Metro Turizm'in kurucusu Galip Öztürk'ü Batum’da ziyaret etti.

'GALİP ÖZTÜRK KARDEŞİMİ…'

Tatlıses sosyal medya hesabından Öztürk'ü evinde ziyaret ettiğini duyurdu. Tatlıses paylaştığı fotoğrafa " Galip Öztürk kardeşimi Batum'da evinde ziyaret ettim … çocukları ile birlikte iyi seneleri olsun inşallah" notunu düştü.

20 TANE ÇOCUĞU MU VAR?

Hakkında kırmızı bültenle arama olan Öztürk ile Tatlıses'in fotoğrafında dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise çocuklar. Fotoğrafta bulunan 20 tane çocuk dikkat çekti.

GALİP ÖZTÜRK DAVASI VE FİRAR SÜRECİ NEDİR?

Metro Turizm’in sahibi Galip Öztürk, 1996 yılında İstanbul Beyoğlu’nda gerçekleşen Kuvvet Köseoğlu cinayetinde "azmettirici" olduğu gerekçesiyle müebbet hapis cezasına mahkum edildi. Yerel mahkemenin verdiği bu karar Yargıtay tarafından onanarak kesinleşti. Öztürk, cezasının infazı öncesinde Türkiye’den ayrılarak firari konumuna düştü.

HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN ARAMA ÇIKARILDI

Cinayet davası kapsamında yürütülen yargılamada, Öztürk'ün olaydaki rolü mahkemece sabit görüldü. 2018 yılında infaz sürecinin başlaması beklenirken yurt dışına kaçan Öztürk hakkında Türkiye'nin girişimiyle Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı.

Kaçtıktan sonra Gürcistan'ın Batum şehrine yerleştiği bilinen Galip Öztürk'ün, burada ticari faaliyetlerine devam ettiği belirtiliyor. Öztürk'ün bölgede otel ve alışveriş merkezi gibi önemli yatırımlarının bulunduğu ifade ediliyor.