Yeniçağ Gazetesi
09 Nisan 2026 Perşembe
İstanbul 12°
Batu için alan derinleştiriliyor: Berdan çayına atlamıştı: Ankara’dan özel ekip geldi

Mersin’in Tarsus ilçesinde 3 Nisan akşamı Berdan Çayı’na atladıktan sonra akıntıya kapılarak kaybolan 18 yaşındaki Batu Yetiş Kerem Kaplan’ı arama çalışmaları genişletilerek devam ediyor. 107 personel ve sonar cihazlarıyla, denize uzanan 47 kmlik hat havadan, karadan ve su altından taranıyor.

Mehmet Köpüklü Derleyen: Mehmet Köpüklü
Tarsus ilçesi şelale bölgesinde 3 Nisan akşamı Berdan Çayı'na atlayan Batu Yetiş Kerem Kaplan, akıntıya kapıldı. Suda sürüklenen Kaplan, bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine dalgıç polis sevk edildi. Kaplan'nın bulunması için Berdan Çayı'nda arama çalışması başlatıldı.

Jandarma komando, itfaiye, polis arama kurtarma, sahil güvenlik, milli eğitim müdürlüğü arama kurtarma birimi ve AFAD ekiplerince yürütülen çalışmalar sürüyor.

Öte yandan Ankara AFAD İl Müdürlüğü tarafından 1 araç, 4 personel ve 1 bot takviye amacıyla bölgeye sevk edildi.

Mersin Valisi Atilla Toros da bölgede incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Toros, Kaplan'ın ailesi ile görüştü.

Vali Toros'a; İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, AFAD İl Müdürü Alparslan Yenityürk ve İlçe Emniyet Müdürü Berat Günçiçek eşlik etti.

Vali Toros, "Kaplan'ın kaybolduğu yer ile denize uzanan bölge arasında 47 kilometre var. Buradaki çalışmaları bütün birimlerimiz, 4 Nisan'dan itibaren koordineli çeşitli yürütüyor. AFAD koordinasyonunda 107 personel, 19 araç, 6 dron ve 3 sonar cihazıyla bu arama çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. 47 kilometrelik alanda havadan, karadan, su üstünden ve altından arama yapılıyor.

Karadan zaman zaman sazlıklar ve çalılıkların yoğun olduğu yerler var. Buralarda problemler yaşıyoruz. Kara personelimizin dolaşmasıyla ilgili problemler olduğunda su üstünden ve altından ilgili personelimiz, sonar cihazını ve botları kullanarak arama faaliyeti gerçekleştiriyor. Bu konuda arkadaşlarımızın ciddi bir gayreti var. AFAD'ımızın koordinasyonunda bütün birimlerimiz yoğun bir çaba sarf ediyorlar.

Hiçbir detayı, ayrıntıyı gözden kaçırmadan, hiçbir noktayı atlamadan değerlendiriyoruz. Arkadaşlarımızın zaman zaman farklı gözlerle, farklı mecralara bakabilmesi için ekiplerin yerlerini değiştiriyoruz.

Umudumuz, arzumuz, isteğimiz; evladımızı bir an önce bulmak ve bu konuyla alakalı çalışmaları da sağlıklı bir şekilde tamamlamak" dedi.

Kaynak: DHA
