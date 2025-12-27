Yeşilçam’ın simge oyuncularından biri olan ve Cüneyt Arkın’ın başrolünde yer aldığı Battal Gazi serisinde canlandırdığı “ZıpZıp” karakteriyle tanınan Necdet Kökeş, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye götürülmüştü. Gelen son bilgilere göre Kökeş’in sağlık durumunun ciddiyeti nedeniyle yoğun bakıma alındığı bildirildi.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Edinilen bilgilere göre kalp krizi yaşayan deneyimli oyuncu, İstanbul’daki Taksim İlkyardım Hastanesi’nde tedavi görüyor. Doktorların, Kökeş’in durumunu yakından izlediği ifade ediliyor.

1960’lı yıllarda henüz 18 yaşındayken Yeşilçam dünyasına adım atan Necdet Kökeş, uzun yıllar sinemaya emek verdi. Yıllar sonra ortaya çıkan son görüntüsü, hayranlarını duygulandırmıştı.

OTEL ODASINDA HAYATINI SÜRDÜRÜYOR

Bir süredir Beyoğlu’nda bir otel odasında yaşamını devam ettiren usta oyuncunun, maddi açıdan zor bir süreçten geçtiği de bilinenler arasında yer alıyor.