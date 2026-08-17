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Kaynak: Haber Merkezi

Avrupa kariyerini noktalayan Michy Batshuayi, yeni sezonda Suudi Arabistan'da forma giyecek.

Suudi Arabistan ekibi Abha Club, Belçikalı golcüyü kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Böylece 32 yaşındaki santrfor, kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

AVRUPA'DAN SUUDİ ARABİSTAN'A

Son olarak Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt forması giyen Batshuayi, düzenli forma şansı bulmakta zorlanmıştı.

Tecrübeli golcü, kariyerinin devamı için Suudi Arabistan'ı tercih ederken, Abha Club ile resmi sözleşmeye imza attı.

TÜRKİYE'DE ÜÇ BÜYÜK FORMAYI GİYDİ

Michy Batshuayi, Türkiye kariyerinde sırasıyla Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray formalarını giyerek Süper Lig tarihinde üç büyük kulüpte oynayan yabancı futbolculardan biri olmuştu.

Belçikalı yıldız, son olarak Galatasaray'ın ardından Eintracht Frankfurt'a transfer olmuş, şimdi ise kariyerini Suudi Arabistan'da sürdürecek.

KARİYERİNDE 11. KULÜP

Abha Club, Batshuayi'nin profesyonel kariyerindeki 11. kulübü oldu. Standard Liege'de başlayan kariyerinde Marsilya, Chelsea, Borussia Dortmund, Valencia, Crystal Palace, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Eintracht Frankfurt formalarını giyen deneyimli forvet, artık Suudi Arabistan ekibi için mücadele edecek.