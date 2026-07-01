Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Batman'da uyuşturucu tacirlerinin akılalmaz yöntemi: Sıvı metamfetamini valize emdirmişler

Batman'da uyuşturucu tacirlerinin akılalmaz yöntemi: Sıvı metamfetamini valize emdirmişler

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerinin dikkat çekmemek ve güvenlik noktalarını atlatabilmek adına başvurduğu akılalmaz bir lojistik yöntemini çökertti.

Kaynak: İHA
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Batman'da uyuşturucu tacirlerinin akılalmaz yöntemi: Sıvı metamfetamini valize emdirmişler - Resim: 1

Şehir girişindeki kontrol noktasında gerçekleştirilen titiz denetimler, uyuşturucu kuryelerinin valiz astarına gizlediği tehlikeli maddeyi gün yüzüne çıkardı.

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Batman'da uyuşturucu tacirlerinin akılalmaz yöntemi: Sıvı metamfetamini valize emdirmişler - Resim: 2

Siber ve fiziki takipleri neticesinde harekete geçen narkotik polisleri, şüphe üzerine durdurdukları bir yolcu otobüsünde arama başlattı. Operasyonun seyrini ise hassas burnuyla tanınan Narkotik Dedektör Köpeği "Mailo" değiştirdi.

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Batman'da uyuşturucu tacirlerinin akılalmaz yöntemi: Sıvı metamfetamini valize emdirmişler - Resim: 3

Otobüsteki yabancı uyruklu bir yolcuya ait bagajlara aşırı tepki veren Mailo'nun işaret ettiği valiz, detaylı incelemeye alındı. Ekiplerin valizin kumaş dokusunu incelemesiyle, dışarıdan hiçbir şekilde fark edilemeyen ve kumaşın iç kısmına özel bir formülle emdirilmiş vaziyette olan 966 gram sıvı metamfetamin tespit edildi.

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Batman'da uyuşturucu tacirlerinin akılalmaz yöntemi: Sıvı metamfetamini valize emdirmişler - Resim: 4

Aynı valizin gizli bölmelerinde yapılan aramalarda ayrıca iki parça halinde toplam 6,66 gram eroin maddesi daha ele geçirildi.

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Batman'da uyuşturucu tacirlerinin akılalmaz yöntemi: Sıvı metamfetamini valize emdirmişler - Resim: 5

Zehir tacirlerinin teknolojiyi ve kimyasal yöntemleri kullanarak narkotik denetimlerinden kaçma planı, emniyet güçlerinin tecrübesi ve dedektör köpeğinin dikkati sayesinde hüsranla sonuçlandı.

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Batman'da uyuşturucu tacirlerinin akılalmaz yöntemi: Sıvı metamfetamini valize emdirmişler - Resim: 6

Ele geçirilen uyuşturucu maddelere adli emanete alınmak üzere el konulurken, gözaltına alınan yabancı uyruklu kurye emniyetteki sorgusunun ardından adalete teslim edildi.

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Batman'da uyuşturucu tacirlerinin akılalmaz yöntemi: Sıvı metamfetamini valize emdirmişler - Resim: 7

Çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanan zanlı, cezaevine gönderildi.

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