Batman'da uyuşturucu tacirlerinin akılalmaz yöntemi: Sıvı metamfetamini valize emdirmişler

Otobüsteki yabancı uyruklu bir yolcuya ait bagajlara aşırı tepki veren Mailo'nun işaret ettiği valiz, detaylı incelemeye alındı. Ekiplerin valizin kumaş dokusunu incelemesiyle, dışarıdan hiçbir şekilde fark edilemeyen ve kumaşın iç kısmına özel bir formülle emdirilmiş vaziyette olan 966 gram sıvı metamfetamin tespit edildi.