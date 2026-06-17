Kaynak: İHA

Batman'ın Gercüş ilçesinde, bölgenin tarımsal vizyonu ve kültürel mirası açısından büyük öneme sahip olan geleneksel pirinç ekimi başladı. İlçenin coğrafi işaret alan ilk ürünü olma unvanını taşıyan tescilli Gercüş pirinci için üreticiler, Gönüllü köyünde tarlalara indi. Kayalıkların dibinden süzülen buz gibi kaynak sularıyla beslenen bu lezzet için köy halkı, geçmişten gelen imece geleneğini yaşatarak ekim hazırlıklarını tamamladı. Köylüler, pirincin kalitesini ve benzersiz tadını tamamen doğal yöntemlerle üretilmesine borçlu olduğunu vurguluyor.

Pirinç üretiminin sabır ve yoğun emek gerektiren aşamalardan oluştuğunu belirten köy sakinlerinden Salih Kavak, 6 ay boyunca devam edecek bu zorlu serüvenin detaylarını şu sözlerle aktardı:

"Burası Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Gönüllü köyü. Şu anda pirinç ekme zamanı olduğu için hazırlık yapıyoruz. Pirinç ekimi çok aşamadan geçiyor ve bakımı yaklaşık 6 ay sürüyor. Zahmeti çoktur ama tadı da bir o kadar güzeldir. Pirinç ekmek için önce tarlaya bir hafta boyunca su veriyoruz. Bir hafta sonra at ve katırlarla tarlayı sürüyoruz. Sürdükten sonra toprak bir gün dinlenmeye bırakılıyor. Bu sırada tohumluk pirincimizi 2-3 gün suda bekletiyoruz. Tohumlar 3 gün suda kaldıktan sonra çıkarılıyor ve iki gün daha bekletilip ekime hazır hale getiriliyor. Ardından toprağı hazır hale getirip tohumlarımızı ekiyoruz."