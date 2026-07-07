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Kaynak: İHA

Alınan bilgilere göre, su seviyesinin kısa sürede yükselmesi nedeniyle bulundukları alanda mahsur kalan vatandaşlar için 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. İhbarın ardından Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı arama kurtarma ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Dalgıç ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda mahsur kalan iki kişi güvenli şekilde bulundukları noktadan tahliye edildi. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesi olası bir tehlikenin önüne geçti.